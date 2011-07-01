Керівники кількох ТОВ привласнили військове містечко

Працівники ГУБОЗ МВС України викрили керівників декількох ТОВ, які у Харкові незаконно заволоділи нерухомим майном одного з військових містечок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, встановлено, що у період 2008-2009 років згадані керівники, надавши до Господарського суду Харківської області підроблені документи, відсудили в Міністерства оборони будівлі військового містечка вартістю понад 4,5 млн. гривень. В подальшому, з метою легалізації цього майна, зловмисники його перепродали іншому, спеціально створеному для цього суб’єкту підприємницької діяльності.

За даним фактом Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) і ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.