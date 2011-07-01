Приватні виробники, можливо, отримають "зелений тариф"

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) вивчає питання доцільності надання приватним особам, які експлуатують об`єкти альтернативної енергетики для побутових потреб, можливості продажу надлишку електроенергії в оптовий ринок за так званим «зеленим» тарифом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на форумі Energy Industry Forum заступник начальника відділу комбінованого виробництва електричної та теплової енергії НКРЕ Олексій ОРЖЕЛЬ.

За його словами, йдеться, зокрема, про внесення відповідних змін до ліцензійних умов виробництва електроенергії, згідно з якими фізособа матиме право стати ліцензіатом комісії з подальшим встановленням відповідного «зеленого» тарифу, за яким зможе продавати електроенергію в ринок.

«Це питання обговорюється. Ми враховуємо досвід тієї ж Німеччини, де така схема дала потужний поштовх розвитку фотовольтаїки», - сказав представник регулятора.

О.ОРЖЕЛЬ також повідомив, що сьогодні в комісію вже надходять одиничні усні звернення від приватних осіб, які цікавляться можливістю роботи за такою схемою, проте жоден із тих, хто звернувся поки не мав у своєму розпорядженні реально встановленого об`єкту відновлюваної енергетики.

«Наочніше ми зможемо приступити до опрацювання даного питання за умови, що такі звернення, які мають під собою реальні установки, досягнуть критичної маси. Проте поки реально ми цього не бачимо», - зазначив він.

Крім того О.ОРЖЕЛЬ нагадав, що однією з обов`язкових умов отримання статусу ліцензіата є наявність приладів автоматизованого обліку електроенергії, висока вартість яких ставить під сумнів доцільність роботи в рамках «зеленого» тарифу приватних осіб, що експлуатують малопотужні установки.

«Можливо, одним із виходів тут буде створення такими особами об`єднань, аж до створення окремої юридичної особи, яка й отримуватиме статус ліцензіата», - зазначив представник регулятора.

Довідка УНІАН. У липні 2009 року НКРЕ встановила мінімальні фіксовані тарифи на відпуск електроенергії, що генерується з використанням альтернативних джерел електроенергії.

Зокрема, для суб`єктів господарської діяльності, які виробляють електроенергію з використанням енергії вітру, тарифи встановлено на рівні 70,15 коп. за кВт/год. (без ПДВ) – якщо встановлена потужність вітроагрегатів не перевищує 600 кВт; 81,84 коп. за кВт/год. (без ПДВ) – якщо встановлена потужність вітроагрегатів більше 600 кВт, але не перевищує 2000 кВт; 122,77 коп. за кВт/год. (без ПДВ) – якщо встановлена потужність вітроагрегатів перевищує 2000 кВт.

Для об`єктів альтернативної електроенергетики, які використовують біомасу, мінімальний фіксований тариф встановлено на рівні 134,46 коп. за кВт/год. (без ПДВ).

Для установок, що використовують сонячну енергію, тарифи встановлено на рівні 505,09 коп. за кВт/год. (без ПДВ) – для наземних об`єктів; 484,05 коп. за кВт/год. (без ПДВ) – для об`єктів, змонтованих на даху за умови, що їх встановлена потужність перевищує 100 кВт; 463 коп. за кВт/год. (без ПДВ) – для об`єктів, змонтованих на даху, за умови, що їх встановлена потужність не перевищує 100 кВт.

Для малих ГЕС базовий мінімальний тариф розраховано на рівні 84,18 коп. за кВт/год. (без ПДВ).

«Зелені» тарифи визначаються за формулою, в якій для кожного суб`єкта визначено коефіцієнт, розміри якого залежать від типу альтернативного джерела електроенергії й характеристик енергогенеруючого обладнання.

Тарифи коригуються комісією щомісячно з урахуванням курсу гривні до євро на дату їх розрахунку на наступний місяць.