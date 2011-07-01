Нафтогаз вибрав "Ернст енд Янг" для проведення аудиту для МВФ

НАК «Нафтогаз України» за результатами проведення відкритих торгів вибрала ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські Послуги» (м. Київ) для надання послуг із перевірки інформації щодо показників касового дефіциту, а також руху грошових коштів компанії для щоквартального надання такої інформації Представництву Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні.

Про це сказано в повідомленні НАК «Нафтогаз України», опублікованому на офіційному Інтернет-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, договір між компаніями на надання послуг укладено 22 червня. Загальна вартість послуг за договором - 250 тис. грн. (із ПДВ).

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.