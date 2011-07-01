Чехія припиняє видавати візи у Донецьку

Міністерство закордонних справ Чеської Республіки заявило про те, що змушене закрити візовий відділ Генерального консульства Чехії в Донецьку.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна інформація розміщена для загального ознайомлення в Донецьку на вході до Генконсульства, а також на офіційному сайті Генерального консульства Чеської Республіки в Донецьку.

«Згідно з рішенням Міністерства закордонних справ Чеської Республіки від 1.07.2011, буде закрито консульський відділ Генерального консульства ЧР у Донецьку. До такого технічного кроку МЗС ЧР вдалося через тривалу бездіяльність української сторони у питанні адміністративного забезпечення діяльності підрозділу», - зазначається в інформації.

Водночас, наголошується у повідомленні, «на сьогодні вказані заходи носять технічний характер і будуть скасовані, як тільки українська сторона зробить нормальним здійснення процедури оформлення віз в усіх консульських установах ЧР в Україні».

Далі зазначається, що з 1 липня 2011 р. жителі Донецької, Харківської, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької і Херсонської областей, Севастополя і Автономної Республіки Крим мають подавати заяви на короткострокові візи особисто в консульському відділі Посольства Чехії в Києві.

Також наголошується, що в Києві Посольство Чеської Республіки в Україні збільшить кількість заяв, що подаються на шенгенські візи індивідуально.

На сайті Генконсульства пояснюється, що «підставою для введення зазначених заходів стало те, що Міністерство закордонних справ України дотепер не дало згоду на приїзд нового Генерального консула в Донецьку, клопотання щодо якого чеське Міністерство закордонних справ подало ще 23 лютого 2011 року».

У результаті такого зволікання Генеральне консульство ЧР у Донецьку вже місяць працює без керівника.

МЗС Чеської Республіки також не може без нового Генерального консула призначити на посаду ще одного консульського дипломата. Ще один консульський працівник з 7 червня чекає на оформлення нового ідентифікаційного посвідчення, яке є основним документом, що робить можливим його перебування і роботу в Україні.

«У зв`язку з викладеними причинами консульство не може забезпечити у повному обсязі і якісно прийом і розгляд заяв українських громадян на короткострокові і довгострокові візи», - зазначається в офіційній інформації.

Українські ідентифікаційні посвідчення або реєстрації для перебування в Україні безрезультатно чекають протягом кількох тижнів і навіть місяців у цілому 11 співробітників всіх трьох представницьких установ Чеської Республіки в Україні, з яких 7 - це працівники, які безпосередньо опікуються розглядом заяв на візи.

Водночас в офіційній інформації на сайті Генконсульства ЧР у Донецьку підкреслюється, що «співробітникам Посольства України в Празі і Генерального консульства України в м. Брно чеські ідентифікаційні посвідчення видаються без тяганини протягом кількох днів».

«Міністерство закордонних справ Чеської Республіки неодноразово звертало увагу української сторони на зазначені проблеми, і 21 червня 2011 направило офіційне клопотання щодо прискорення розв’язання складної ситуації. МЗС ЧР попередило, що у разі бездіяльності української сторони буде змушено вдатися до подальших заходів, які вплинуть на швидкість і кількість візових заяв, які прийматимуться до розгляду», - зазначається в офіційному інформаційному повідомленні Генконсульства ЧР у Донецьку.