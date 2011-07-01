Свідком у справі Луценка Москаль вже бути не може?

Адвокат екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА Олексій БАГАНЕЦЬ вважає незаконним рішення Печерського суду Києва, який відмовився допустити депутата Геннадія МОСКАЛЯ до захисту Ю.ЛУЦЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Народна самооборона», про це адвокат заявив в ефірі “5 каналу”.

“Я вважаю, що суд незаконно відмовив ЛУЦЕНКУ у допуску Геннадія МОСКАЛЯ. Причому відмовив з тієї причини, що нібито державне обвинувачення у судовому засіданні буде заявляти клопотання про допит Геннадія МОСКАЛЯ як свідка по кримінальній справі. Однак незрозуміло ось що: Генеральна прокуратура затвердила обвинувальний висновок, а при цьому прізвище МОСКАЛЯ в списку свідків не значиться”, - сказав О.БАГАНЕЦЬ.

Адвокат нагадав, що Г.МОСКАЛЬ вже виступав захисником Ю.ЛУЦЕНКА. “Я звертався і до судді, і до державних обвинувачів і говорив: як на сьогоднішній день можна ставити питання про допит Москаля як свідка у справі, якщо МОСКАЛЬ вже брав участь в суді під час оскарження постанови про порушення кримінальної справи стосовно ЛУЦЕНКА? Тобто, суд його вже допускав до участі в справі в якості захисника”, - пояснив О.БАГАНЕЦЬ.