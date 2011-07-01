Бюджетникам трохи підняли зарплату

З 1 липня в Україні підвищено посадові оклади працівників бюджетної сфери.

Постановою №524 від 11 травня 2011 року Кабінет міністрів затвердив підвищення окладів працівників бюджетної сфери. Цією постановою вносяться зміни до Постанови Кабміну №1298 від 30 серпня 2002 року, згідно з якою в 2011 році посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду з 1 липня - 635 грн., з 1 вересня - 641 грн., з 1 жовтня - 660 грн., з 1 грудня - 704 грн.