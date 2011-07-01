Клієнти «Укрзалізниці» тепер можуть відстежити рух багажу

З сьогоднішнього дня «Укрзалізниця» ввела електронну систему оформлення вантажоперевезень на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, перше оформлення, за якого весь необхідний документообіг здійснювався в електронному вигляді за допомогою системи «Клієнт-УЗ», виконане сьогодні в Запорізькій області між станціями «Кушугум»-«Запоріжжя-Ліве» Придніпровської залізниці.

За даними фахівців, застосування електронної системи оформлення вантажів дозволяє не тільки значно скоротити час на здійснення документообігу, а й дає клієнтам «Укрзалізниці» низку додаткових переваг.

«Система «Клієнт-УЗ» розроблена таким чином, що кожний з її користувачів зможе не лише майже у 10 разів скоротити час оформлення вантажів, а й дистанційно відстежувати його рух», - повідомили на презентації електронної системи оформлення вантажів, відзначивши, що зараз «Укрзалізниця» здійснює установку даної програми постійним клієнтам залізниці.

Найближчим часом доступ до системи «Клієнт-УЗ» буде організовано для зручності клієнтів залізниці також на залізничних станціях.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня “Укрзалізниця” завершила всі необхідні юридичні процедури, пов'язані з введенням в дію електронного документообігу при перевезенні вантажів залізничним транспортом.