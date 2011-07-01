Кременчук затопила вода

Сьогодні в Кременчуку Полтавської області сильна злива призвела до підтоплення значної частини міста.

Як передає кореспондент УНІАН, через значну кількість опадів у місті о 13.07 було зупинено рух тролейбусів. Маршрутки продовжують їздити, проте їх рух утруднений через велику кількість води.

У центрі міста через негоду утворилися великі пробки.

За даними служби контролю за оперативною ситуацією в місті, в мерію надходить багато скарг від жителів на те, що залиті внутрішньоквартальні дороги, люди не можуть підійти до будинків.

Директор комунального підприємства «Благоустрій Кременчука» Руслан ФЕДОРЧЕНКО повідомив, що станція перекачування зливових стоків не справляється з перекачуванням великої кількості води.

Водою затопило щитову дитячої лікарні. Як повідомив головний лікар медустанови Юрій ПОПЕНКО, електрика відключилася о 14.30. Без світла залишився головний корпус, в якому, зокрема, знаходяться реанімація і операційне відділення.

Головлікар відзначає, що у момент відключення світла в реанімації перебувала дитина, проте медики зразу ж підключили дизель-генератор і пацієнт не постраждав. Світло не виключалося у пральні і харчоблоці.

За даними начальника Управління ЖКГ Кременчука Олександра ЛЮБЕНКА, у величезній кількості води біля центрального ринку трохи не потонула дитина.

«Там зняли дорожнє покриття для капремонту і в тому котловані накопичилася вода. Дитину тільки що врятували», - сказав О.ЛЮБЕНКО.