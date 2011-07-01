Президенту Кіпру стане почесним громадянином Маріуполя

Президенту Кіпру Димитрісу ХРІСТОФІАСУ незабаром буде присвоєно звання «Почесний громадянин міста Маріуполь».

Про це УНІАН повідомили сьогодні у прес-службі Донецької обласної державної адміністрації.

У повідомленні зазначається, що урочиста церемонія присвоєння звання «Почесний громадянин міста Маріуполь» Д.ХРІСТОФІАСУ намічена на 5 липня 2011 року в Маріуполі. В урочистій церемонії планує взяти участь голова Донецької облдержадміністрації Анатолій БЛИЗНЮК.

У прес-службі ОДА уточнили, що цей урочистий захід відбудеться в рамках офіційного візиту Президента Кіпру Д.ХРІСТОФІУСА до Донецької області.

Як повідомлялося, рішення про присвоєння Президенту Республіки Кіпр звання «Почесний громадянин міста Маріуполя» ухвалила на червневій сесії Маріупольська міськрада.

Почесне звання Президенту Кіпру присвоюється за особистий внесок у зміцнення дружніх зв`язків між українським і кіпрським народами, участь в духовному відродженні греків України і активну позицію у розв’язанні проблем греків зарубіжжя.

Довідка УНІАН. За даними Головного управління статистики Донецької області, за перший квартал 2011 року прямі іноземні інвестиції надійшли до регіону із 60 країн світу і найбільше коштів внесли за всі роки нерезиденти з Кіпру – 973,2 млн. доларів, або 46% обласного обсягу.