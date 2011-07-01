На розгляді в Євросуді 11 тис. скарг громадян України

Збільшення кількості скарг українців до Європейського суду з прав людини свідчить про їхню правову обізнаність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Європейського суду з прав людини Жан-Поль КОСТА заявив сьогодні на прес-конференції у Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, збільшення кількості звернень українців до ЄСПЛ виявляє як позитивні, так і негативні тенденції.

Зокрема, Ж.-П.КОСТА вказав, що громадяни України вже досить добре обізнані, що існує Європейський суд захисту прав людини, Конвенція про прав людини, і тому звернень з їхнього боку стало більше.

Водночас він констатував, що Євросуд виявляє в судовій системі України певні системні проблеми, зокрема, невиконання судових рішень в нашій державі.

При цьому Ж.-П.КОСТА висловив сподівання, що невдовзі Україна, як і запевняє, ухвалить відповідні законодавчі зміни, які усунуть цю проблему.

Так само він висловив сподівання, що із прийняттям змін до Кримінально-процесуального кодексу в Україні зменшиться кількість людей, яким за рішенням суду обрано запобіжний захід у вигляді арешту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Ж.-П.КОСТА повідомив, що на даний час на розгляді в ЄСПЛ перебуває понад 11 тис. справ від громадян України, що становить 8% загальної кількості звернень до Європейського суду громадян, що мешкають в 47 країнах Європи.