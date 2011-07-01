Прокурор звинувачує СБУ і податкову

Прокурор Тернопільської області Іван МЕЛЬНИЧУК звинувачує спецпідрозділи Служби безпеки та податкової міліції у відсутності роботи із виявлення та знешкодження організованої злочинності.

Як передає кореспондент УНІАН, під час колегії обласної прокуратури він оцінив роботу цих служб за останні кілька років, як «повна бездіяльність».

«Не на межі можливостей спрацьовує і УБОЗ, яким знешкоджено лише одне організоване злочинне об’єднання. Ні засобами прокурорського реагування, ні обговоренням цих питань на рівні координаційних нарад за участю керівництва відповідних служб зрушити цю роботу з «мертвої точки» наразі не вдалося», – констатував І.МЕЛЬНИЧУК.

Він наголосив, що спецслужби не спрямовують зусилля на знешкодження злочинних груп, сферою діяльності яких є привласнення або заволодіння майном шляхом використання повноважень службовими особами, з корумпованими зв‘язками, у сфері земельних відносин, пов’язаних з хабарництвом в органах державної влади та управління, легалізацією доходів, здобутих злочинним шляхом.

«Та й про які результати можна говорити, якщо половина оперативно-розшукових справ у відділі БКОЗ закривається за реабілітуючими підставами. За яких підстав і для чого вони заводяться?», – сказав І.МЕЛЬНИЧУК.

Він також додав, що остаточно не вирішено проблеми із відшкодуванням збитків у справах стосовно організованих груп, який залишається лише на рівні 27%.

Загалом у 2011 році, за даними І.МЕЛЬНИЧУКА, в області було викрито 5 організованих злочинних груп, 6 учасників яких уже засуджено до позбавлення волі. При цьому прокурор області наголосив, що активізації в цьому напрямок вдалося досягти не за рахунок спеціальних підрозділів, які б мали займатися організованими злочинними угрупованнями.