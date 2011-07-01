Міністерство: система «Електронний вступ» працює нормально

У Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту запевняють, що система «Електронний вступ» працює у нормальному режимі.

Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.

«Зараз триває перевірка даних атестата про повну середню освіту та сертифікатів ЗНО. Після закінчення перевірки вступник отримає лист-підтвердження. А вже після цього можна буде зайти до «Кабінету» і повноцінно використовувати «Електронний вступ» для подачі заявок», - зазначила головний редактор порталу "Єдине освітнє інформаційне вікно України" Леся КУРУЦ.

За інформацією міністерства, цікавість абітурієнтів до системи електронного подання заяв на вступ до вишів перевищила усі очікування.

Найактивніші абітурієнти намагались зареєструватися у системі, починаючи з 24.00 цього дня. Система запрацювала о 7 ранку, і вже за перші дві години роботи «Електронного вступу» кількість зареєстрованих сягнула майже 4 тис. осіб. Станом на 13.00 вже було 8 тис. бажаючих отримали повідомлення про активацію власного кабінету в системі «Електронного вступу».

За інформацією розробників системи, нині триває перевірка введених абітурієнтами даних, і вже найближчим часом на вказані ними електронні адреси надійдуть повідомлення про активацію.

«Хвилюватися через те, що ви впродовж години не активували «Кабінет», немає потреби. На виконання цієї процедури передбачено 24 години», - пояснила Л.КУРУЦ.

За оперативним даними міністерства, наразі до системи приєдналися 300 вищих навчальних закладів. Очікується, що всі українські виші до кінця дня підключаться до системи «Електронного вступу».

Станом на 16.00 в МОН повідомили, що в системі «Електронний вступ» зареєструвалися майже 10 тис. осіб.

«Частина зареєстрованих користувачів уже отримала підтвердження на вказані електронні адреси. Робота у цьому напрямку триває», – наголосила Л.КУРУЦ.

Усі абітурієнти, які вступатимуть на денну форму навчання, можуть подавати заявки на участь у конкурсному відборі для вступу. Учасники міжнародних олімпіад, призери IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін, випускники середньої загальноосвітньої школи, які нагороджені золотою (срібною) медаллю, також можуть користуватися «Електронним вступом 2011», зазначають у міністерстві.

Консультації можна отримати за телефоном: (044) 486-78-48.

Електронна консультація: ev@osvita.com (за цією адресою у режимі он-лайн абітурієнти можуть отримати відповіді на свої запитання стосовно роботи системи «Електронного вступу»).