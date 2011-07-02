У Голландії підтримують курс України

У Вільнюсі відбулася зустріч міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА з міністром закордонних справ Нідерландів Урі РОЗЕНТАЛЕМ, під час якої сторони обговорили широке коло питань двосторонньої співпраці.

Як повідомили УНІАН у департамент інформаційної політики МЗС України, зокрема, голови зовнішньополітичних відомств говорили про шляхи поглиблення взаємодії у торговельно-інвестиційній сфері.

«Особлива увага була приділена важливості підтримки Нідерландами курсу України на європейську інтеграцію, насамперед, з метою успішного завершення переговорного процесу щодо Угоди про асоціацію, включаючи створення поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі з ЄС. У цьому контексті міністри також торкнулися перспектив запровадження Євросоюзом безвізового режиму для громадян України», – йдеться у повідомленні департаменту.