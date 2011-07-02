У Чернівцях подорожчали соціальні сорти хліба

У Чернівцях від сьогодні найпопулярніші сорти хліба подорожчали на 7%: хліб "Орільський" у магазинах коштує приблизно 3,5 грн., батон - 3 гривні 60 копійок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника відділу Державної інспекції з контролю за цінами в Чернівецькій області Михайло МАТЬЯШ. Чернівецький хлібокомбінат підвищив відпускну ціну на хліб "Орільський" із 3 грн. до 3 грн. 21 коп., і батон – із 3,2 грн. до 3,3 грн. Головною причиною подорожчання називають ріст витрат на оплату праці та подорожчання пального.

За словами М.МАТЬЯША, досі Чернівецький хлібокомбінат мав змогу закуповувати борошно з Аграрного фонду за цінами нижче ринкових. Зараз тривають переговори про те, чи буде борошно й надалі постачатися на таких же умовах. Якщо ні, то залишається ймовірним подальше здорожчання хліба.

На нещодавній нараді з питань забезпечення хлібопекарських підприємств борошном з Аграрного фонду в обласній державній адміністрації заступник голови ОДА Михайло ГАЙНИЧЕРУ повідомив, що виконавча влада регіону вжила усіх заходів щодо забезпечення хлібопекарських підприємств борошном з Аграрного фонду.