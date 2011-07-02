Тігіпко наполягає на прийнятті Трудового кодексу

Віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО переконаний, що Україні вкрай необхідне прийняття нового Трудового кодексу та пакету законів щодо детінізації доходів.

Про це він заявив, коментуючи результати дослідження Світового банку щодо тіньової зайнятості, згідно з якими майже 5 млн. працездатних українців працюють без офіційного оформлення трудових відносин, що ставить Україну на одне з перших місць у світі за обсягами тіньової економіки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Сильна Україна», на думку С.ТІГІПКА, «боротьба з нелегальною зайнятістю і зарплатами в конвертах самими тільки адміністративними заходами неефективна». Політик зазначив, що для підвищення рівня легальної зайнятості потрібно застосовувати економічні стимули і вдосконалювати законодавство.

«Більшість порушень у сфері трудових відносин пояснюються надмірно складними процедурами найму та звільнення, передбаченими чинним Кодексом законів про працю, який був прийнятий ще в радянські часи і сьогодні застарів, – заявив С.ТІГІПКО. – Від цього страждають і працівники, які залишаються без майбутньої пенсії, без лікарняних та відпускних, і держава, яка недоотримує значні надходження».

«Ми повинні узаконити тимчасову зайнятість у сільському господарстві і будівництві та лібералізувати ринок праці. Тільки так ми зможемо захистити працівників і підвищити відповідальність роботодавців», - зазначив лідер «Сильної України».