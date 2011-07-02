У госпіталізованого вчора безробітного підтвердили холеру

У Маріуполі Донецької області проведені медичні дослідження підтвердили діагноз «холера» у госпіталізованого вчора безробітного місцевого жителя.

Про це УНІАН повідомили в санітарно-епідеміологічній станції Донецької області.

У повідомленні зазначається, що станом на 2 липня у Маріуполі підтверджено один новий випадок захворювання на холеру у жителя Іллічівського району, який зловживає алкоголем.

Епідеміологи констатували, що загалом у Маріуполі (з 29 травня) було зареєстровано 19 випадків захворювання на холеру, викликаних холерним вібріоном (О1 серогрупи, біовар Ель-Тор, серовари Огава) і 9 випадків вібріононосійства такого ж збудника у клінічно здорових осіб.

17 хворих і 9 вібріононосіїв у зв`язку з одужанням після завершення лікування і отримання трьох негативних результатів дослідження на холеру виписані. На сьогодні в Маріуполі продовжується лікування двох хворих, стан їх здоров`я стабільний.

В обласній СЕС також повідомили, що загалом з початку спалаху холери в Маріуполі на холеру було обстежено 171 людину без постійного місця проживання, зокрема 61 людину у зв`язку з реєстрацією 28 червня випадку холери серед даного контингенту.

Проведення профілактичних і протиепідемічних заходів з локалізації і ліквідації вогнища холери в Маріуполі продовжується, зазначається у повідомленні.