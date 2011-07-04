1 тисяча хабара за посвідчення тракториста

В Івано-Франківській області викрито співробітника навчально-виробничого комбінату, який отримав 1 тис. грн. хабара за сприяння у видачі місцевому жителю свідоцтва про навчання та посвідчення тракториста-машиніста.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв'язків з громадськістю МВС України, прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).