Nemiroff розблокували

З 4 липня знову запущено виробництво на ДП УГК «Nemiroff», що простоювало з 26 травня унаслідок силового захоплення підприємства.

Про це в коментарі УНІАН повідомила генеральний директор ДП УГК «Nemiroff» Алла ГЛУСЬ.

За словами А.ГЛУСЬ, 1 липня завод компанії було розблоковано за допомогою правоохоронних органів для виконання рішення суду про її відновлення на посаді гендиректора. Невідкладно А.ГЛУСЬ почала вирішувати питання запуску виробництва.

Як зазначила А.ГЛУСЬ, «перша продукція, вироблена під брендом Nemiroff, буде відвантажена дистриб’юторам в Україні для виконання компанією своїх зобов`язань і ліквідації дефіциту напоїв бренду на торгових полицях, що намітився останніми днями».

«Від сьогоднішнього дня ми починаємо працювати у три зміни. Упевнені, що в найкоротші терміни зможемо налагодити роботу з нашими постачальниками, партнерами і державою і виконати свої зобов`язання в повному обсязі», - заявила А.ГЛУСЬ.

Довідка УНІАН. Nemiroff Холдинг – один із найбільших світових виробників алкоголю, продукція якого поставляється до 72 країн світу.

Виробничі потужності компанії: 2 лікеро-горілчаних заводи розташовані в місті Немирів (Вінницька область, Україна). Розлив продукції в Росії здійснюється на потужностях ВАТ «Лікеро-горілчаний завод «Ярославський» (входить до ФГУП «Росспиртпром»). Із жовтня 2010 продукція міжнародного бренду Nemiroff виробляється в Республіці Білорусь на потужностях Республіканського унітарного підприємства «Мінськ Кристал» (входить до структури концерну «Білдержхарчопром»).

До структури холдингу входять Керуюча компанія Nemiroff, Українська горілчана компанія Nemіroff, Дочірнє підприємство (ДП) «Алко Інвест», Торговельне представництво Nemіroff у Росії й Торговельне представництво Nemіroff у Польщі, а також Nemiroff International зі штаб-квартирою в Будапешті (Угорщина).