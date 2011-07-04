Іномарки можуть подорожчати

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі почала спеціальне розслідування щодо імпорту до України легкових автомобілів незалежно від країни походження й експорту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Асоціації українських автовиробників

«Укравтопром», яка подала заяву в Міністерство економічного розвитку і торгівлі України з ініціативою проведення спецрозслідування стосовно імпорту до України легкових автомобілів.

У повідомленні наголошується, що таке рішення комісія прийняла на черговому засіданні 30 червня 2011 року.

Виходячи з доказів, наданих у заяві, комісія встановила, що в період 2008-2010 років на тлі скорочення попиту на внутрішньому ринку легкових автомобілів, що класифікуються за кодами УКТ ЗЕД 8703221000 і 8703231910, спостерігалося значне зростання обсягів імпорту цих товарів щодо обсягів виробництва і споживання такого товару в Україні.

Зокрема, за вищезгаданий період частка імпортованих легкових автомобілів у вжитку виросла на 16%, а з виробництва - на 33%. Аналогічні тенденції спостерігаються і цього року.

Водночас у період 2008-2010 років відбулося значне погіршення показників господарської діяльності підприємств вітчизняної автомобільної галузі, перш за все скоротилися обсяги виробництва і продажу легкових автомобілів, доходи, зайнятість, знизилася продуктивність праці й інші показники.

«Комісія встановила, що існує загроза завдання значних збитків таким імпортом національному виробникові, і вирішила порушити спеціальне розслідування щодо імпорту до України легкових автомобілів незалежно від країни походження й експорту», – наголошується в повідомленні.

Також у повідомленні сказано, що під час розслідування буде досліджено, чи завдано значної шкоди чи загрожує спричиненням значної шкоди національному товаровиробникові імпорт легкових автомобілів до України, з метою прийняття рішення щодо доцільності застосування спеціальних заходів, зокрема з урахуванням міжнародних економічних інтересів України.

Нагадаємо, з 2002 року по 2006 рік в Україні вже діяло квотування імпорту російських автомобілів з об`ємом двигуна 1-1,5 тис. куб. см, яке було введено за результатами спеціального розслідування, проведеного Мінекономіки України за ініціативою «Укравтопрому».