Під час «пінного шоу» загинула 17-річна дівчина

У Вовчанську Харківської області на танцювальному майданчику одного з місцевих кафе під час нічного «пінного шоу» внаслідок ураження електричним струмом загинула 17-річна дівчина.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України у Харківській області, трагедія сталася пізно ввечері 3 липня.

Постраждалу терміново доправили до центральної районної лікарні, однак врятувати життя дівчині не вдалося. За висновками лікарів, смерть була миттєвою.

За попередніми висновками слідства, під час шоу піна потрапила на сцену, на якій знаходилися електродроти. Це призвело до замикання, внаслідок чого струмом уразило дівчину, яка танцювала на цементній підлозі босоніж.

З місця події правоохоронці вилучили радіоапаратуру, електрообладнання, зразки піни, взуття потерпілої, рекламне оголошення про проведення шоу.

На місці проводять дослідження інспектори енергонагляду. Слідчі міліції встановлюють обставини трагедії.