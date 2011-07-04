Журнал «Профіль» закривається

Акціонерами ВАТ «Головред-Медіа» у п’ятницю, 1 липня, прийнято рішення закрити журнал «Профіль».

Про це сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі «Головред-Медіа».

Причини закриття журналу – від’ємні фінансові показники видання протягом останніх 1,5 років, а також те, що ідейний надихач та засновниця журналу Олена ГРОМНИЦЬКА прийняла рішення піти із видавництва.

Останній номер журналу вийшов 2 липня 2011 року.