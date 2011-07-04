Журнал «Профіль» закривається
17:26, 04 липня 2011Суспільство
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На те дві причини
Акціонерами ВАТ «Головред-Медіа» у п’ятницю, 1 липня, прийнято рішення закрити журнал «Профіль».
Про це сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі «Головред-Медіа».
Причини закриття журналу – від’ємні фінансові показники видання протягом останніх 1,5 років, а також те, що ідейний надихач та засновниця журналу Олена ГРОМНИЦЬКА прийняла рішення піти із видавництва.
Останній номер журналу вийшов 2 липня 2011 року.
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