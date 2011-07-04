Стінг уже у Києві

До Києва прибув всесвітньо відомий музикант Стінг. Як повідомляє ZN.UA, його літак сів у «Борисполі» о 13:00 за київським часом.

За словами прес-аташе Юрія Гулевича, Стінг поки не висловлював ніяких побажань щодо подорожей по визначних пам`ятках Києва, а також можливих зустрічей з «головними» представниками українського політикуму-бомонду. За словами Ю.Гулевича, «це — високопрофесійний тур видатного музиканта-аскета, для якого на першому місці тільки музика, а світське життя його цікавить у набагато меншій мірі»

7 липня Стінг виступить у київському Палаці спорту в рамках світового туру «Symphonicity».

Кращі хіти Стінга прозвучать у супроводі його групи та Національного симфонічного оркестру України, яким керує знаменитий диригент Володимир Сіренко. Однак на концерті Стінга буде працювати не він, а спеціально запрошена у проект Сара Хікс.

Як повідомив ZN.UA сам В.Сіренко, напередодні Стінг особисто влаштував для українських оркестрантів жорсткий кастинг — зі ста українських музикантів йому потрібно було обрати практично половину — 46. Процедурі відбору співак присвятив кілька годин — ретельно проглядаючи відео із записами виступів українського оркестру. У результаті — після консультацій з С.Хікс — і були визначені безпосередні оркестранти, які вийдуть зі Стінгом в одному концерті.

Напередодні концерту Стінга до Києва спеціально прибув диригент-тренер, який провів з українськими музикантами кілька репетицій, щоб уже у день концерту за диригентський пульт стала С.Хікс. Сам Стінг планує саунд-чек у Палаці спорту.