Попов: за блатом, чи що, там приймають?

Голова Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ заявляє, що КМДА готова надати підтримку в реалізації громадського проекту «Муніципальна лікарняна каса».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на робочій нараді в КМДА.

За словами О.ПОПОВА, проект «Муніципальна лікарняна каса» має реалізуватися більш швидкими темпами.

«Я 4-5 місяців тому писав заяву в лікарняну касу, але не розумію, чому до цього часу я не член лікарняної каси. І це ж я! По блату, чи що, там приймають? Дайте мені звіт і відповідь на це питання», – сказав О.ПОПОВ, звертаючись до начальника Головного управління охорони здоров’я КМДА Віталія МОХОРЄВА.

О.ПОПОВ не уточнив термін, за який В.МОХОРЄВ має підготувати звіт, але висловив переконання, що проект цікавий і повинен працювати.

«А він у нас якось так… Якщо треба штовхати, не тільки, щоб громадськість цим займалась, а й адміністрація, підказуйте. Давайте це будемо робити», - сказав О.ПОПОВ, звертаючись до В.МОХОРЄВА.

У свою чергу, начальник управління поінформував, що на сьогодні членами лікарняної каси є 17 тисяч осіб. «Вже є випадки по обслуговуванню, по наданню медичної допомоги лікарняною касою. Тобто вона запрацювала», - зазначив В.МОХОРЄВ.

За його словами, є деякі проблеми з укладенням угод з медичними установами, але до 1 серпня з ними передбачається підписати всі відповідні документи, і після цього можна буде «показати реальну роботу лікарняних кас».

В.МОХОРЄВ зауважив, що існує проблема з фінансуванням медичної допомоги пільговим категоріям населення. «Є певні проблеми з перерахуванням цих грошей. Ми бачимо вихід в розв’язанні цієї проблеми саме через масовість членства – збільшення до 60-70 тисяч», - сказав начальник управління охорони здоров’я.

У відповідь О.ПОПОВ запевнив, що може надати допомогу в цьому питанні. «Я готовий обговорювати фінансові механізми і вирішувати ці питання», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2010 року у Києві була зареєстрована благодійна організація "Муніципальна лікарняна каса". Цього ж дня у банку "Київська Русь" було відкрито розрахунковий рахунок 2600694706001, на який усі, хто бажає стати членом лікарняної каси, можуть вносити членські внески.

Щоб стати членом лікарняної каси, необхідно написати заяву і зробити перший внесок у розмірі 10 грн. Після сплати щомісячного внеску у розмірі 30 грн. три місяці поспіль людина має звернутися з платіжними документами до офісу Муніципальної лікарняної каси. Після цього видається посвідчення члена лікарняної каси, яке дає право користуватися медичними послугами.

Проект "Муніципальна лікарняна каса" реалізується у рамках реформування сфери охорони здоров’я столиці.