Експерт: Vanco і Кабмін можуть відновити арбітражний процес

Сторони переговорного процесу з мирного врегулювання спору між компанією Vanco Prykerchenska Ltd. і державою Україна можуть найближчим часом ухвалити спільне рішення дочекатися вердикту Стокгольмського арбітражного суду.

Таку думку в інтерв`ю кореспонденту УНІАН висловив директор консалтингової компанії Fuel Alternative Віталій ДАВІЙ.

«За моєю інформацією, причина тривалих переговорів з мирного врегулювання спору полягає в тому, що сторони не можуть знайти спосіб юридично закріпити гарантії інвесторам проекту», – сказав він.

При цьому експерт додав, що «бажання Vanco Prykerchenska і її акціонерів одержати від держави довгострокові гарантії захисту їх інвестицій цілком зрозуміле. Після того, як попередній уряд у 2008 році просто заблокував цей стратегічно важливий для України проект, компанія так і не змогла приступити до його реалізації. Замість початку робіт на Прикерченській ділянці шельфу Чорного моря вона була вимушена почати арбітражний процес у Стокгольмі».

«Враховуючи той факт, що проект розрахований на 30 років, в його реалізацію потрібно інвестувати від 15 до 20 млрд. доларів, то зрозумілі ризики, від яких хочуть застрахуватися представники компанії. Шанси Vanco Prykerchenska виграти в арбітражі достатньо високі, а, враховуючи успішний міжнародний досвід реалізації подібних проектів їх материнської компанії Vanco, в успіху всього проекту в цілому можна бути упевненим», - вважає В.ДАВІЙ.

За його словами, поки що ніяких офіційних заяв від сторін переговорного процесу не надходило. Проте, якщо вони так і не зможуть підписати мирову угоду, то у них залишиться тільки один вихід – відновлення арбітражного процесу і остаточне рішення суду.

«В цьому випадку саме Стокгольмський суд поставить крапку в цьому тривалому спорі. У певному сенсі це може бути вигідно тим компаніям, які в 2006 році програли тендер на розробку Прикерченської ділянки, оскільки теоретично у них залишаються шанси взяти участь у повторному тендері на дану ділянку», – додав В.ДАВІЙ.

Нагадаємо, у липні 2010 р. Україна і компанія Vanco Prykerchenska припинили арбітражний процес у Стокгольмському арбітражному суді і почали переговори, метою яких є мирне врегулювання спору відносно угоди про розподіл продукції (УРП).

Як повідомляв УНІАН, у 2006 році компанія Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс, і в жовтні 2007 року уклала з Кабінетом міністрів України угоду про розподіл продукції, яка буде видобуватися в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала усі права і обов`язки по УРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня 2008 року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

21 травня 2008 року Кабмін ухвалив рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.

17 липня 2008 року компанія Vanco Prуckerchenska почала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольм (Швеція) щодо конфлікту по УРП.

Довідка УНІАН. Мета діяльності Vanco Prykerchenska - геологорозвідка і розробка нафтогазових родовищ на Прикерченській ділянці Чорного моря (проект). Даний проект включає три перспективні площі: Судакський складчастий пояс, Судакський глибоководний складчастий пояс і площа Тетяїв. Загальна площа ділянки 12 960 кв. км, глибина моря - від 70 до 2200 м. Реалізація проекту запланована в два етапи: пошукові роботи, а також розробка і видобування. Загальна сума інвестицій у проект перевищує 15 млрд. доларів США. Акціонерами компанії є компанії Vanco, ДПЕК, Integrum Technologies Ltd, Shadowlight Investments Ltd.