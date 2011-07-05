Бомжам заборонили працювати на ринках

У місті Маріуполі Донецької області міська влада заборонила особам без постійного місця проживання працювати вантажниками на міських ринках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявила заступник директора департаменту економіки Маріупольської міськради Олена АВРАМОВА.

За словами О.АВРАМОВОЇ, які наводить місцевий сайт ilich.in.ua, міська влада змушена запровадити такі жорсткі заходи, оскільки практично всі хворі на холеру жителі міста - це особи без постійного місця проживання, які ведуть асоціальний спосіб життя.

Керівники міських ринків отримали вказівку про заборону залучення таких людей до вантажно-розвантажувальних робіт. Крім того, охорона ринків повинна стежити за тим, щоб волоцюги не заходили на територію ринків у вечірній і нічний час.

У повідомленні сайту нагадується, що у Маріуполі за розпорядженням міської влади з 28 червня проводиться робота з виявлення волоцюг і доставки їх у ізолятори й лікувальні установи для обстеження на захворювання холерою.

На сьогодні у Маріупольському міському центрі з обслуговування осіб без постійного місця проживання на обстеженні перебувають 37 людей, ще 35 – в ізоляторі міської лікарні № 1.