Північному потоку перекрили вихід до Європи

Вищий адміністративний суд Люнебурга (Нижня Саксонія, Німеччина) припинив будівництво окремих ділянок німецького газопроводу NEL, який має з`єднати російський "Північний потік" з газотранспортною системою Європи. Про це пише газета "Коммерсант`".

Рішення суду було винесене за клопотанням 18 жителів міста Вінзен-на-Луе, які виступили проти прокладки газопроводу через їхнє місто. Суд задовольнив цю вимогу. NEL мав пройти за 30-50 метрів від житлових будинків, тоді як ряд експертів висловлювалися за те, щоб у радіусі 350 метрів від газопроводу не було споруд.

Даний маршрут, як пише "Коммерсант`", спланувало місцеве земельне відомство. Тепер чиновникам, а також консорціуму компаній, що будують газопровід - E.On Ruhrgas, Wingas і Gasunie, належить спільно представити альтернативні варіанти прокладки труби. У які терміни це має бути зроблено, не повідомляється. Втім, будівництво інших ділянок NEL продовжується.

За інформацією Ленти.ру, NEL є одним із газопроводів (другий - OPAL, пропускна потужність - 36 мільярдів кубометрів газу на рік), який повинен зв`язати російський підводний газопровід Nord Stream з ГТС Європи. Його потужність має становити 20 мільярдів кубометрів на рік. Дана труба пройде від німецького Грайфсвальда (точка виходу "Північного потоку" на берег Балтійського моря) північною частиною Німеччини до Редена, де знаходиться найбільше у Західній Німеччині сховище газу. По NEL російський газ має надходити не лише споживачам Німеччини, але далі у Данію, Голландію і Бельгію.

Загальна протяжність "Північного потоку", який з`єднає Росію і Німеччину через Балтику, становитиме 1224 кілометри. Проект, як очікується, знизить вартість поставок газу з Росії до ЄС, оскільки газопровід не проходить територією країн-посередниць. Перша нитка газопроводу, який будує "Газпром" спільно з E.On Ruhrgas, Wintershall, Gasunie і GDF Suez, буде введена у технічну експлуатацію восени 2011 року. Перші поставки газу споживачам заплановані на початок 2012 року.

Потужність першої нитки газопроводу, як очікується, не перевищить 27 мільярдів кубометрів газу на рік, а заплановану потужність у 55 мільярдів кубометрів "Північний потік" повинен набрати після завершення другої нитки.