ГПУ порушила справи ще проти двох екс-високопосадовців

Генеральна прокуратура України у травні порушила кримінальні справи проти колишнього заступника міністра надзвичайних ситуацій України та колишнього генерального директора Аграрного фонду.

Як повідомляє відділ зв`язків із засобами масової інформації ГПУ, справа була порушена в рамках проведення перевірки додержання вимог законодавства розпорядниками бюджетних коштів, підприємствами та організаціями, що їх отримують.

Колишній заступник міністра надзвичайних ситуацій України, прізвище якого не називається, у 2008 році уклав угоди, на підставі яких міністерством усупереч вимогам Бюджетного кодексу України приватній структурі було перераховано 2,5 млн. грн., що призначалися на забезпечення діяльності сил цивільного захисту та заходи з ліквідації надзвичайної ситуації на території Мелітопольського району Запорізької області. Триває досудове слідство.

Аналогічні порушення виявлені прокурорами Донецької, Кіровоградської, Львівської, Одеської, Рівненської областей та м. Києва.

У ГПУ наголошують, що практично в усіх регіонах встановлені численні випадки заволодіння бюджетними коштами шляхом завищення обсягів виконаних робіт, оплати товарів та послуг, які не надавалися. Зокрема, прокуратурою м. Києва 10 травня 2011 року порушено кримінальну справу стосовно колишнього генерального директора Аграрного фонду за ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України, яким внесено завідомо недостовірні дані до актів приймання-передавання та оплачено 45 тис. т цукру, що в дійсності не був поставлений. Зазначеними діями бюджету завдано збитків на суму 347 млн. грн. Досудове слідство у справі триває.

Порушення закону у сфері державних закупівель впливають на якість їх проведення і забезпечення основного принципу – максимальної економії та ефективного використання бюджетних коштів.

Прокурором м. Артемівська (Донецька обл.) 14 червня 2011 року порушено кримінальну справу стосовно посадових осіб міськради за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України, які всупереч вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель", при наявності пропозицій з продажу квартир, безпідставно обрали процедуру закупівлі в одного учасника, внаслідок чого закупили квартири по завищеним цінам, чим спричинили місцевому бюджету збитків на 570 тис. грн.

На подібні факти кримінально караними заходами реагували прокурори АР Крим, Волинської, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Херсонської, Черкаської областей та м. Києва.

Значної шкоди інтересам держави та територіальних громад завдається посадовими особами – розпорядниками бюджетних коштів.

Прокуратурою Чернівецької області 27 травня 2011 року порушена кримінальна справа за ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України стосовно службових осіб управління капітального будівництва облдержадміністрації, якими незаконно, за рахунок коштів субвенції з державного бюджету для ліквідації наслідків стихійного, лиха, що сталося у 2008 року, оплачено роботи з ремонту каналізаційної мережі у місті Сторожинець, які не виконувалися. Внаслідок цих дій держбюджету завдано збитків на суму 863 тис. грн.

Такі ж порушення встановлено прокурорами Волинської, Донецької, Івано-Франківської, Одеської, Рівненської, Сумської областей та м. Києва.

Загалом, за наслідками перевірок, проведених упродовж першого півріччя поточного року, у бюджетній сфері порушено 884 кримінальні справи, внесено з подальшим розглядом 2523 приписів і подань, задоволено 804 протести. За документами прокурорського реагування 2733 посадові особи притягнуто до відповідальності, 406 з яких працівники контролюючих органів. До бюджету відшкодовано збитки на суму 134 млн. 145 тис. грн.