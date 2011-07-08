Акімова: Президент підписав три закони на захист сімей з дітьми

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав низку соціально важливих законів.

Як передає кореспондент УНІАН, про 7 липня на брифінгу заявила перший заступник голови Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА.

Вона відзначила, що підписані закони стосуються захисту прав сімей з дітьми.

«Перший закон скорочує терміни призначення пенсій за особливі заслуги багатодітним матерям. Хочу нагадати, що у нас зараз 31 тис. таких багатодітних матерів, які за минулого режиму призначення пенсій за особливі заслуги могли чекати більш ніж півроку. Цей закон передає право призначення цих спеціальних пенсій на рівень місцевих адміністрацій. Це істотно скорочує терміни», - сказала І.АКІМОВА.

Також вона повідомила, що Президент підписав закон, яким передбачається зменшення кількості документів, необхідних для отримання допомоги щодо вагітності і пологів.

«Зараз це зачіпає близько 260 тис. жінок. Розмір цієї допомоги становить 1008 грн. і швидке її отримання залежить від спрощення отримання документації», - відзначила І.АКІМОВА.

Третій закон, підписаний Президентом, за словами заступника голови Адміністрації Президента, стосується багатодітних сімей.

«По-перше, змінюється статус багатодітної сім`ї. Зараз цей статус одержать ті сім`ї, які виховують дітей від різних шлюбів. Дотепер ця проблема була не врегульована і викликала неоднаковий підхід у врегулюванні допомоги сім`ям, де виховують дітей від одного і від різних шлюбів. Цей закон дозволяє включити до загальної кількості десь 28 тис. сімей», - сказала І.АКІМОВА.

Як повідомляв УНІАН, у березні В.ЯНУКОВИЧ пообіцяв збільшити допомогу з боку держави багатодітним сім`ям.