Янукович дозволив не платити податки на деякі товари

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оподаткування товарів, призначених для підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила цей закон 8 липня.

Законом внесено зміни до статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф".

Змінами передбачено, що до 1 вересня 2012 року від сплати мита звільняються товари (крім підакцизних), які не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають технічним характеристикам світового рівня та вимогам міжнародних організацій цивільної авіації, що ввозяться на митну територію України під митним режимом імпорту з метою їх використання для будівництва та оснащення аеропортів, які є об`єктами фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу, за такими кодами Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД): 7326 90 98 90, 8405 10 00 00, 8414 40 90 00, 8428 33 00 00, 8428 90 95 00, 8429 19 00 00, 8429 20 00 00, 8429 51 99 00, 8430 20 00 00, 8504 40 90 00, 8530 80 00 00, 8704 22 91 00, 8704 23 91 00, 8705 30 00 90, 8705 90 90 90, 8709 19 90 00, 8716 80 00 00, 9015 80 11 00, 9024 80 99 00, 9405 40 10 00, 9405 99 00 90.

Порядок та обсяги ввезення таких товарів затверджуються Кабінетом міністрів України.

При порушенні цільового використання таких товарів або при відчуженні їх на митній території України до платників податків застосовуються штрафні (фінансові) санкції.

Також законом передбачено, що при визначені прибутку для оподаткування не включаються до складу доходів суми коштів, отриманих у період підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу, визначеного Законом України “Про організацію та проведення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні”, від державного підприємства “Фінансування інфраструктурних проектів” на безповоротній або поворотній основі юридичними особами, відповідальними за виконання завдань і заходів, визначених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу, відповідно до Порядку використання запозичених коштів для виконання цієї програми, який затверджується Кабінетом міністрів України, та суми процентів, умовно нарахованих на суму отриманих коштів, визначених у цьому пункті.

Тимчасово, на період дії державних гарантій за зобов’язаннями державного підприємства “Фінансування інфраструктурних проектів”, не включається при визначенні об’єкта оподаткування позитивне (від’ємне) значення курсових різниць від перерахунку коштів, запозичених цим підприємством під державні гарантії для виконання Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу, відповідно до Порядку використання запозичених коштів для виконання цієї програми, який затверджується Кабміном.