Родинам загиблих шахтарів заплатять по мільйону

Родина кожного гірника, який загинув сьогодні унаслідок аварії на шахті «Суходольська-Східна», одержить по 1 млн. грн. матеріальної допомоги.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі ПАТ «Краснодонвугілля».

«ПАТ «Краснодонвугілля» глибоко сумує з приводу загибелі людей через вибух на шахті «Суходольська-Східна», що стався 29 липня 2011 року, і співчуває постраждалим і їхнім родинам», - йдеться у повідомленні прес-служби підприємства.

Керівництво «Краснодонвугілля» заявляє, що зробить усе можливе для ліквідації результатів вибуху. «Кожній родині загиблого шахтаря буде надана допомога у розмірі 1 мільйона гривень», - зазначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, вибух на шахті «Суходольська-Східна» ПАТ «Краснодонвугілля» стався сьогодні о 1.57 на горизонті 915 м.

В епіцентрі вибуху перебували 28 гірників. Вже підтверджена загибель 16 осіб. Станом на 8:30 ранку, рятувальники знайшли одного живого шахтаря. Кількість госпіталізованих гірників збільшилася до трьох. Доля дев`яти залишається невідомою.