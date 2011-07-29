На шахті в Макіївці 3 гірники загинули, доля 8 невідома

У Макіївці Донецької області внаслідок сьогоднішнього обвалення копра на шахті ім. Бажанова (ДП «Макіїввугілля») 3 людей загинули, 4 – травмовані й доставлені до лікарні, доля 8 людей залишається невідомою.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства з надзвичайних ситуацій.

Згідно з повідомленням, на шахті ім. Бажанова ще 538 гірників самостійно по резервних стволах вийшли на поверхню.

Наразі на місці аварії працюють 13 пожежно-рятувальних відділень ГУ МНС у Донецькій області й 3 відділення Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Роботу шахти тимчасово припинено. Причина руйнування встановлюється, зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці о 09.25 у місті Макіївці Донецької області на шахті ім. Бажанова сталося обвалення копра – надшахтної споруди, в якій розміщуються шахтні підйомні установки.

Баштовий копер висотою 68,7 метрів було побудовано в 1953 році. На місці аварії працює комісія Держгірпромнагляду.

Прокуратура Донецької області порушила справу за фактом обвалення копра на шахті ім. Бажанова за ч.2 ст. 272 КК України («Порушення правил безпеки при виконанні робіт із підвищеною небезпекою»).