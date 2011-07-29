Екс-спікера кримського парламенту судитимуть за межами Криму

Колишнього голову кримського парламенту Анатолія ГРИЦЕНКА, якого звинувачують у перевищенні влади й зловживанні нею на посаді керівника Ленінської райдержадміністрації (2001-2005 роки), що завдало близько 25 млн. грн. збитків, судитимуть за межами Криму.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Криму.

«Вищий спеціалізований суд України із розгляду кримінальних і цивільних справ передав справу до Апеляційного суду Запорізької області», - йдеться в прес-релізі.

Запорізький суд має визначити підсудність - тобто суд першої інстанції на території області, який розгляне справу А.ГРИЦЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, депутата кримського парламенту А.ГРИЦЕНКА (фракція Партії регіонів), який обіймав посаду спікера Верховної ради Криму двічі, в 1996-1998 і 2006-2010 роках, було затримано 24 січня. Центральний райсуд Сімферополя 27 січня обрав екс-спікеру запобіжний захід у вигляді арешту.

Прокуратура 18 липня направила справу А.ГРИЦЕНКА до Апеляційного суду Криму для визначення підсудності, він передав її до Вищого спецсуду України.

А.ГРИЦЕНКА звинувачують у протиправному припиненні військовому радгоспу «Азовський» права користування ділянкою площею 4,8 тис. га, в перевищенні влади при виділенні земель комерційному підприємству і в порушенні порядку виплати матеріальної допомоги.