Політолог: Янукович має підписати закон про пенсійну реформу

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО вважає, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ має підписати закон про пенсійну реформу.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.ФЕСЕНКО висловив сьогодні прес-конференції у Києві.

«Вважаю, що варто цей закон підписати, але головне не в тому, буде від підписаний чи ні, головне - як здійснюватимуться реформи», - сказав він.

За словами експерта, якщо В.ЯНУКОВИЧ не підпише закон про пенсійну реформу, то це буде проявом непослідовності.

На переконання В.ФЕСЕНКА, «відхилення, коли тут ми підтримуємо, а тут не підтримуємо, - це найгірша форма економічної політики».

Як повідомляв УНІАН, 8 липня Верховна Рада України прийняла у цілому Закон України «Про заходи із законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

Законом пенсійний вік для жінок підвищено до 60 років, страховий стаж піднято до 30 років для жінок та 35 – для чоловіків. Пенсійний вік чоловіків-держслужбовців підвищено до 62 років. Розмір максимальної пенсії для осіб, що втратили працездатність, обмежується на рівні 7640 гривень. Також закон зменшує з 90% до 80% заробітну плату для обрахування пенсій для держслужбовців.

Також законом передбачено створення приватних пенсійних фондів тощо.

Опозиція виступала проти таких умов проведення пенсійної реформи.

27 липня у Головному управлінні забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента у відповідь на запит УНІАН повідомили, що закон «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» досі не надійшов на підпис Президенту.

У свою чергу, в юридичному управлінні парламенту зауважили, що закон не може бути підписаний головою Верховної Ради через наявність проекту постанови «Про скасування рішення Верховної Ради від 8 липня про прийняття Закону «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» у зв’язку з порушенням процедури його прийняття». Відповідний документ зареєстрували народні депутати з фракції "Блок Юлії Тимошенко-Батьківщина" Ольга БОДНАР та член фракції "Наша Україна - Народна Самооборона" Юрій КАРМАЗІН. Цей проект постанови має розглянути регламентний комітет парламенту і зробити висновки, які потім має розглянути парламент, коли повернеться з канікул восени.