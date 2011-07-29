Охоронець ніс у СІЗО шприці, гроші та 10 мобільників

23:04, 29 липня 2011
Суспільство
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Інцидент у Харкові

Сьогодні вранці за спробу пронести до Харківського слідчого ізолятору медичні препарати та мобільні телефони затримано молодшого інспектора відділу режиму і охорони установи.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН в Управлінні Державної пенітенціарної служби України в Харківській області.

Під час огляду у чоловіка було виявлено та вилучено пакунок, де знаходилися десять мобільних телефонів, вісім зарядних пристроїв, акумулятор, мінігарнітура, п’ять сім-карт мобільного зв’язку, чотири медичні шприці, пакунок з речовиною сіро-зеленого кольору, кілька різновидів медичних препаратів, гроші у сумі 2 тис. 350 грн.

Як пояснив затриманий, пакунок із вказаними предметами він мав намір доставити до зони, що охороняється.

За даним фактом проводиться службова перевірка.

 

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