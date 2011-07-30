Затримано начальника районної податкової

На Житомирщині під час одержання хабара у 9 тис. грн. затримано начальника однієї з районних державних податкових інспекцій області.

Про це УНІАН повідомили у відділі громадських зв’язків обласного Управління МВС України.

"Працівник податкової служби отримав від одного з приватних підприємців хабар у сумі 9 тис. грн. за вирішення питання щодо зменшення сум податкових зобов’язань, донарахованих за актом перевірки", - йдеться у повідомленні.

Податківця затримано „на гарячому” в момент одержання ним замовлених грошей. Наразі відносно посадовця обрано запобіжний захід - підписка про невиїзд.

За цим фактом відносно затриманого прокуратура Житомирської області порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 ст. 368 (Одержання хабара у великому розмірі або службовою особою, яка займає відповідальне становище) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.