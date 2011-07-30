На Житомирщині працівники СБУ зібрали конопель на 1 мільйон

У Попільнянському районі Житомирщини працівники СБУ ліквідували плантацію конопель площею понад 2 гектари.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-групі СБУ України у Житомирській області.

“Співробітники СБУ спільно з працівниками міліції та представниками органів державної влади вилучили незаконний «урожай» - більш як 10 тисяч кущів коноплі, причому висота окремих екземплярів сягала понад два метри, загальною масою майже 1 тонна. Вартість такої кількості марихуани на «чорному ринку» сягає понад один мільйон гривень”, - розповіли у прес-групі обласного СБУ.

Ділянка з наркотичними зіллям розташовувалася на околиці одного з населених пунктів Попільнянскього району.

За даним фактом обласне СБУ порушило кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.310 (посів або вирощування снодійного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

Матеріали справи наразі передані до органів внутрішніх справ у Житомирській області. Розслідування триває.