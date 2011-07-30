Росіяни, які застрягли в Криму, полетять до Москви чартером

В аеропорту Сімферополя приземлився чартерний авіалайнер, який відвезе до Москви пасажирів, які застрягли в Криму через скасування рейсів авіакомпанії "Континент", повідомила РІА "Новости" телефоном співробітник прес-служби посольства РФ в Києві Олена Фоменко.

"На рейс реєструвалися 73 пасажири. Ще 38 чоловік вирушили до Росії на вільних місцях в літаках інших авіакомпаній або залізницею", - сказала Фоменко.

"Континент" щотижня виконував чотири рейси з Сімферополя, перевозив 320 пасажирів.

Як повідомляв УНІАН, близько 100 пасажирів, в основному росіяни, другий день не могли вилетіти з Сімферополя до Красноярська через скасування запланованого на п`ятницю рейса оголошеної банкрутом російської авіакомпанії «Континент».