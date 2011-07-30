Азаров: ми повинні припинити цю ганебну практику

Уряд візьме під контроль будівництво водоочисних споруд в Автономній Республіці Крим. Кошти на зазначені цілі виділятимуться щорічно.

Про це у ході робочої поїздки до Криму заявив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

«Ми зацікавлені у тому, щоб припинити практику зливання неочищених стоків у море. Насамперед це стосується Південного берега Криму. Тому ми протягом кожного року виділятимемо кошти і поступово доб`ємось того, щоб припинити цю ганебну практику», - зазначив глава уряду під час відвідання новозбудованих водоочисних споруд в АРК.

М.АЗАРОВ підкреслив, що водоочисні споруди в Криму необхідно будувати у стислі терміни: «Потрібно працювати швидко, але водночас грамотно використовувати наявні ресурси».

Як повідомляв УНІАН, 30 липня М.АЗАРОВ перебував з робочою поїздкою в Автономній Республіці Крим.

Глава уряду ознайомився з роботою комунального закладу «Міська лікарня №1 ім. М. І. Пирогова» у Севастополі, де ознайомився з роботою відділення ендоваскулярної хірургії та наданням високоспеціалізованої медичної допомоги.