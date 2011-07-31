У Тернополі зливою затопило стадіон

У Тернополі завершено відкачування води із підтоплених внаслідок злив будинків.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, найбільше постраждали напередодні будівлі на вул. Микулинецькій, Оболоння, Стадникової, Галицькій, Живова та Липовій, де дренажні системи не спроможні пропустити велику кількість води. На цих вулицях затопило не лише підвали, а й подекуди помешкання.

Загалом для відкачування води з житлових будинків було залучено 4 автоцистерни, 2 мотопомпи та 20 чоловік особового складу обласного УМНС. Аби подолати наслідки негоди, рятувальники працювали усю ніч, оскільки повідомлення про підтоплення надходили до рятувальників зі всіх мікрорайонів міста.

Внаслідок зливи також було скасовано футбольний матч команд другої ліги «Нива» (Тернопіль) – ФК «Суми», який мав відбутися учора о 18.00 оскілки футбольне поле цілковито затопило.