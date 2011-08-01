Азаров і Пристюк беруть під особистий контроль проблеми Суходільська

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ і голова Луганської облдержадміністрації Володимир ПРИСТЮК заявили, що беруть під особистий контроль вирішення соціально-побутових проблем міста Суходільськ, де у п`ятницю стався вибух на шахті «Суходільська-Східна» і загинуло 26 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава уряду оголосив в неділю, спілкуючись з журналістами за підсумками своєї робочої поїздки на Луганщину.

«Зокрема, сьогодні ми з главою облдержадміністрації обговорили проблему водопостачання міста, яка на цій території стоїть особливо гостро. Була досягнута домовленість, що протягом року питання забезпечення жителів Суходільська якісною питною водою буде вирішено», – заявив М.АЗАРОВ.

При цьому він додав, що розглядалися шляхи рішення і низки інших соціально-важливих для міста питань.

Крім того, прем`єр-міністр нагадав, що розпорядженням Кабінету Міністрів України Луганській ОДА виділено кошти у розмірі 5,6 млн. грн. для додаткової фінансової підтримки сімей і родичів, які постраждали в аварії.

Також було наголошено, що облдержадміністрація спільно з обласною радою ухвалили рішення про виділення земельних ділянок в області для тих сімей, які побажають зайнятися індивідуальним житловим будівництвом з прискоренням і спрощенням всіх дозвільних процедур. Крім того, діти постраждалих гірників відпочинуть в дитячому оздоровчому комплексі «Південний» АР Крим за рахунок місцевих бюджетів.