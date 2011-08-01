Варшава пішла під воду
00:17, 01 серпня 2011Суспільство
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Сильні зливи і бурі затопили вулиці
Сильні зливи і бури, які знову обрушилися на територію Польщі, спричинили затоплення вулиць, аеропорту і вокзалів у Варшаві.
Як передають польські телеканали, затоплено багато вулиць і тунелів, підземні паркінги, пошкоджено автомобілі, залишені на вулицях польської столиці та на її околицях.
Пожежна служба Варшави в неділю одержала кількасот дзвінків від жителів з проханнями про допомогу. На ліквідацію наслідків стихії може знадобитися кілька днів. Інформації про потерпілих не надходило.
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