Варшава пішла під воду

Сильні зливи і бури, які знову обрушилися на територію Польщі, спричинили затоплення вулиць, аеропорту і вокзалів у Варшаві.

Як передають польські телеканали, затоплено багато вулиць і тунелів, підземні паркінги, пошкоджено автомобілі, залишені на вулицях польської столиці та на її околицях.

Пожежна служба Варшави в неділю одержала кількасот дзвінків від жителів з проханнями про допомогу. На ліквідацію наслідків стихії може знадобитися кілька днів. Інформації про потерпілих не надходило.