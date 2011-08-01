Проти керівників заводу "Білкозин" порушено справу

У Чернігівській області порушено кримінальну справу проти керівників підприємства, що заборгувало працівникам понад 3 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури області.

Кримінальна справа стосовно службових осіб ПАТ "Прилуцький завод "Білкозин" за безпідставну невиплату понад 3 млн. грн. заробітної плати порушено за підсумками прокурорської перевірки.

Крім того, встановлено, що через зловживання, за наявності вільних оборотних коштів, підприємство не сплатило 1,6 млн. грн. до Пенсійного фонду. Більше того, впродовж тривалого часу не стягувало дебіторську заборгованість на суму понад 30 млн. грн., що фактично спричинило банкрутство заводу.

Такі дії прокуратура кваліфікувала як злочинні, і винні особи мають нести відповідальність згідно зі ст. 175 ч.1, ст. 364 ч. 2, ст. 219 (невиплата зарплати; зловживання владою або службовим становищем; доведення до банкрутства) Кримінального кодексу України. У справі проводиться досудове слідство.