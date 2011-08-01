Пам'ятник Шевченку нахилився на 12 см

Дніпропетровська міська рада виділила з бюджету 1,5 млн. грн. на реконструкцію одного з найбільших в Україні пам’ятників Тарасу Шевченку, встановленому на Монастирському острові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міський голова Дніпропетровська Іван КУЛІЧЕНКО.

«За висновками спеціалістів, пам’ятник знаходиться в аварійному стані - на п’єдесталі тріщини, чавунна скульптура Кобзаря має дірки. Пам’ятник нахилився на 12 см», - сказав мер Дніпропетровська

За його словами, вірогідно, на реконструкцію знадобляться додаткові кошти.

Пам’ятник Тарасу Шевченку було відкрито на Монастирському острові в 1958 році. Вага чавунної скульптури становить близько 50 тонн.