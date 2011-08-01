Обама запевняє, що дефолту не буде

Лідери Демократичної і Республіканської партій знайшли компроміс щодо проблеми держборгу. Про це повідомив президент США Барак Обама.

Президент США Барак Обама в прямому телеефірі повідомив, що він, лідер демократів у Сенаті Гері Рід, а також спікер палати представників Конгресу США Джон Бейнер змогли знайти компромісний варіант вирішення проблеми про підвищення ліміту держзапозичень.

Обама запевнив націю, що країні вдасться уникнути дефолту.

"Я хочу повідомити, що лідери Конгресу змогли домовитись про зниження бюджетного дефіциту для уникнення дефолту, який мав би руйнівний вплив на нашу економіку", - сказав Обама, виступаючи в неділю увечері на прес-конференції у Білому домі.

Обама повідомив, що представники і Демократичної, і Республіканської партій пішли на поступки. В результаті був вироблений проект документу, який найближчим часом буде поставлений на голосування в Конгресі. Президент заявив, що згідно з досягнутим компромісом, уряд США піде на скорочення бюджетних витрат, яких країна не знала з часів Президента Ейзенхауера.

Обама сказав, що угода дозволить скоротити дефіцит бюджету на 1 трлн дол. впродовж 10 років.

Досягнутий компроміс далекий від ідеалу, до якого він прагнув, проте документ дозволить адміністрації зберегти програми зі створення нових робочих місць і підтримки освіти. Обама також зазначив, що скорочення бюджету не завдасть шкоди економіці країни.

Друга частина угоди щодо держборгу дуже важлива, оскільки згідно з нею в Конгресі створюється двосторонній комітет, який повинен виробити пакет пропозицій з подальшого зниження дефіциту. Ці пропозиції будуть винесені на розгляд Конгресу до остаточного голосування.

Очікується, що голосування по документу відбудеться в понеділок.

ICTV