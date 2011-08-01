Євро на міжбанку йде вгору

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9960/7,9990, на 12:00 звузився спред - 7,9975/7,9990 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2903/0,2906, на 12:00 ціни залишилися на поточному рівні. У Росії курс долар-рубль упав і на 12:00 встановився на рівні 27,5189(-0,2311).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4388/1,4390, змінюючись у достатньо вузькому діапазоні.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 11,4645/11,4710, на 12:00 ціни пішли вгору - 11,5200/11,5260.