У «Борисполі» страйкують пілоти

Вранішні рейси до Донецька, Сімферополя і Одеси з "Борисполя" скасовані або перенесені унаслідок страйку пілотів літаків "Boeing" компанії "Аеросвіт". Про це повідомляє "Сегодня". Пасажири прибули в термінал "А" рано вранці, плануючи відлетіти в східний регіон країни і на південь в 9.00 і 9.10.

Жоден з вказаних рейсів не був відправлений.

Як повідомляють співробітники "Борисполя" через гучномовець, причина НП полягає в тому, що пілоти відмовляються летіти.

Пасажирам, які планували вранці відправитися до Одеси, повідомили, що їх рейс перенесений на 13.05.

Щодо Донецька і Сімферополя на даний момент інформації немає.

Люди масово здають квитки, в холі терміналу утворилося величезне стовпотворіння.

В тому випадку, якщо в найближчі 7 годин рейси не будуть відправлені, керівництво компанії пообіцяло надати пасажирам номери в готелі або ж повернути гроші.