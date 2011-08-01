У «Борисполі» страйкують пілоти
У холі терміналу - стовпотворіння
Вранішні рейси до Донецька, Сімферополя і Одеси з "Борисполя" скасовані або перенесені унаслідок страйку пілотів літаків "Boeing" компанії "Аеросвіт". Про це повідомляє "Сегодня".Пасажири прибули в термінал "А" рано вранці, плануючи відлетіти в східний регіон країни і на південь в 9.00 і 9.10.
Жоден з вказаних рейсів не був відправлений.
Як повідомляють співробітники "Борисполя" через гучномовець, причина НП полягає в тому, що пілоти відмовляються летіти.
Пасажирам, які планували вранці відправитися до Одеси, повідомили, що їх рейс перенесений на 13.05.
Щодо Донецька і Сімферополя на даний момент інформації немає.
Люди масово здають квитки, в холі терміналу утворилося величезне стовпотворіння.
В тому випадку, якщо в найближчі 7 годин рейси не будуть відправлені, керівництво компанії пообіцяло надати пасажирам номери в готелі або ж повернути гроші.