Росіяни хочуть поставляти вакцини до України

Російські виробники готові брати участь в тендерах на постачання вакцин до України.

Як заявив у інтерв`ю УНІАН генеральний директор Федерального державного унітарного підприємства «Науково-виробниче об`єднання «Мікроген» Міністерства охорони здоров`я і соціального розвитку Російської Федерації Лев ГРИГОРЬЄВ, Міністерство охорони здоров`я України запросило компанію взяти активну участь у тендерах на забезпечення населення якісними вакцинами, сироватками та імунобіологічними препаратами.

«Вже зараз «Мікроген» має зареєстровану в Україні протитуберкульозну вакцину БЦЖ. Ми готові брати участь в тендерах на постачання цієї вакцини, починаючи з цього року», - сказав Л.ГРИГОРЬЄВ.

Він зазначив, що донедавно компанія працювала на вітчизяному фармацевтичному ринку винятково через посередників.

«Багато в чому це було пов`язане із закритістю українського ринку і неможливістю конкурувати з вітчизняними компаніями, що «прописалися» біля Міністерства охорони здоров`я. Зараз з приходом нового керівництва в міністерство, яке активно зайнялося підвищенням відкритості і розвитком конкуренції, з`являються перспективи у виробників. Ми хочемо скористатися ними в повному обсягу», - сказав Л.ГРИГОРЬЄВ.

Він також повідомив, що російська компанія зацікавлена у співпраці з розробниками і виробниками України. «Наші фахівці хотіли б реалізовувати з українськими колегами спільні наукові програми. Тому чекаємо зустрічей і пропозицій від усіх, хто побажає. Ми відкриті для співпраці», - заявив генеральний директор «Мікрогена».

За його словами, цінова політика компанії вигідно відрізняється від цін західних виробників. Вартість фармацевтичної продукції російської компанії нижче на порядок: від трьох до десяти разів.

«У ціні ми найдешевші, але в якості не поступаємося. Ми вже активно працюємо з багатьма країнами СНД: Казахстаном, Білоруссю, Узбекистаном, Азербайджаном, Грузією. Також і з Мексикою, Монголією, В`єтнамом, Індією. В період епідемії свинячого грипу до нас зверталася ВООЗ з проханням сприяти в напрацюванні вакцини як для Російської Федерації, так і для країн Латинської Америки. Що ми і зробили в найкоротші терміни», - зазначив Л.ГРИГОРЬЄВ.

За словами генерального директора, в компанії працює висококваліфікований персонал. Підприємство оснащене сучасним спеціалізованим устаткуванням для проведення контролю якості на всіх етапах виробництва. «Крім виробничого контролю якості, ми здійснюємо безперервний контроль температури під час доставки імунобіологічних препаратів споживачам у системі «холодового ланцюга». Спеціальними рефрижераторами, оснащеними найсучаснішим устаткуванням для підтримки постійного температурного режиму, продукція доставляється по всій території Росії та інших країн», - сказав Л.ГРИГОРЬЄВ.

Він зазначив, що «Мікроген» активно співробітничає з провідними російськими і міжнародними науковими центрами зі створення і впровадження у виробництво унікальних розробок у галузі імунобіології та біотехнології. «Наші фахівці беруть участь в міжнародних дослідницьких проектах, зокрема тих, що проводяться ВООЗ із викорінювання натуральної віспи, кори, краснухи, туберкульозу, кашлюку, дифтерії, правця, свинячого грипу та інших хвороб. В даний час розроблені й перебувають у стадії виходу на ринок більш як 15 оригінальних препаратів, таких як нова грипозна вакцина; асоційовані вакцини: АКДС + Hib, АКДС+ HepВ, вакцина проти кору, паротиту і краснухи (MMR); вакцина проти свинячого грипу, безклітинна кашлюкова вакцина, СПСА-вакцина та інші», - сказав Л.ГРИГОРЬЄВ.

Довідка УНІАН. Федеральне державне унітарне підприємство «Науково-виробниче об`єднання «Мікроген» Міністерства охорони здоров`я і соціального розвитку Російської Федерації – найбільше підприємство російської медичної промисловості, лідер у розробці та виробництві медичних імунобіологічних препаратів, діагностичних і лікарських засобів. Об`єднання засноване в 2003 року, коли було об`єднано 14 державних унітарних підприємств, що виробляють імунобіологічні препарати і які розташовані в 13 суб`єктах Російської Федерації. «Мікроген» виробляє більш як 400 найменувань медичних імунобіологічних препаратів, діагностичних і лікарських засобів, більш як 70% всього обсягу імунобіологічної продукції, що випускається в Росії: вакцини, алергени, лікувальні та діагностичні сироватки, пробіотики, бактеріофаги, препарати з донорської крові, імуноглобуліни людини і готові лікарські засоби.