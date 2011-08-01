В аеропорту Стамбула застрягли пасажири АероСвіту

У зв’язку із затриманням рейсу компанії „АероСвіт” зранку 1 серпня в міжнародному аеропорту ім. Ататюрка (м. Стамбул) 67 пасажирів (громадяни України та Туреччини) продовжують залишатися в зоні відльоту аеропорту.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні речника Міністерства закордонних справ України Олександра ДИКУСАРОВА.

Організовано харчування пасажирів, що очікують на відліт, запевнив він.

З метою надання сприяння пасажирам в аеропорту постійно перебуває український консул, додав О.ДИКУСАРОВ.

Справа перебуває на контролі Посольства України в Туреччині та Департаменту консульської служби МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 5% рейсів авіакомпанії «АероСвіт» затримуються через акції протесту пілотів літаків Боїнг-737.

Помічник генерального директора «АероСвіту» зі зв`язків із громадськістю Сергій КУЦИЙ зазначив, що це акція протесту, не страйк, оскільки пілоти виходять на роботу, проте «відмовляються виконувати рейси, мотивуючи це морально-психологічним станом, який не дозволяє здійснювати польоти, у зв`язку з тим, що не було виконано низку виплат пілотам».

Як відзначив він, постраждали як внутрішні, так і міжнародні рейси. «Є затримки рейсів до Москви, Афін, Дюссельдорфа, Габмурга, Одеси, Сімферополя», - повідомив С.КУЦИЙ.

За його словами, основні вимоги пілотів - індексація виплат, початок оплати праці за новим положенням, яке передбачає збільшення виплат на 18%. Він відзначив, що зараз адміністрація компанії відпрацьовує з ініціативною групою пілотів ситуацію, готуються документи для підписання, ведеться робота з банками для здійснення виплат. Сума необхідних виплат не називається.