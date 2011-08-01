СБУ за хабар затримала військового комісара

Співробітники Управління СБУ в Одеській області затримали за вимагання і одержання хабара військового комісара одного з південних районів області.

Про це повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ.

«Воєнкома взяли після отримання грошей прямо в будівлі військового комісаріату, коли він передавав призовникові підроблений документ, за який напередодні зажадав 1200 грн.», - повідомили у прес-групі.

Під час досудової перевірки встановлено, що до воєнкома звернувся 24-річний житель району з проханням відновити втрачене посвідчення призовника з одночасним отриманням відстрочення від призову в армію, яке було йому необхідно для працевлаштування.

«Чиновник зажадав за оформлення документів 1200 грн. І дійсно оформив посвідчення на ім`я призовника, датоване січнем 2004 року, в якому особисто зробив необхідні позначки, проставив відтиск гербової печаті та власноруч підробив підпис колишнього військового комісара», - повідомили в УСБУ.

Військовою прокуратурою Болградського гарнізону порушено кримінальну справу стосовно хабарника згідно з ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.