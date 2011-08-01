Голова Держземагентства: корупцію переможе не в’язниця, а техпрогрес

Побороти корупцію у земельній сфері допоможе не в’язниця, а технічний прогрес. В цьому переконаний голова Державного агентства земельних ресурсів України Сергій ТИМЧЕНКО.

В інтерв’ю «Землевпорядному віснику» він зазначив, що отримав найперше доручення від Президента Віктора ЯНУКОВИЧА – до 1 січня 2012 року навести порядок у земельній сфері, тобто позбавити людей потреби ходити по кабінетах чиновників і роздавати їм хабарі, ліквідувати черги, вивести систему в такий режим, щоб не було ніяких затримок у наданні послуг Держземагентством чи Центром державного земельного кадастру.

Водночас С.ТИМЧЕНКО впевнений, що силовим методом проблему корупції не розв’язати.

«Я не роблю ставку на покарання і кримінальну відповідальність чиновників – марно. Посади хоч десять тисяч хабарників, на їхні місця прийдуть нові, такі ж самі. У боротьбі з корупцією я роблю ставку на технічний прогрес, на електронні автоматизовані продукти, які зможуть відділити громадян від чиновників», - наголосив голова Держземагенства.

Він розповів про два електронних продукти, які будуть об’єднані в єдину систему: державний електронний земельний кадастр, створення якого фінансується Світовим банком, та програмний продукт, який дозволить у режимі «он-лайн» контролювати діяльність кожного районного землевпорядника, а також боротися з затримкою розгляду земельних питань місцевими адміністраціями.

«Якщо у встановлений термін районний землевпорядник не надасть відповіді на звернення – у нашому аналітичному центрі засвітиться червоний прапорець. У мене особисто і в кожного працівника центру буде можливість розглянути цей документ і зробити висновки – є там корупційна складова чи немає, - зазначив С.ТИМЧЕНКО. – Стосовно райдержадміністрацій даний програмний продукт дасть можливість мати статистику затримок розгляду землевпорядної документації у будь-якому куточку України, яку я передаватиму губернаторам і особисто Президенту України».

Голова Держземагенства відзначив, що ці два електронні продукти вже фактично готові до використання. Автоматизована система кадастру вже пройшла успішні випробування у трьох районах Вінниччини.

Він також підкреслив, що при агентстві буде створено аналітичний центр і групу швидкого реагування, які в телефонному режимі, а за необхідності – з виїздом на місце, втручатимуться у земельні процеси, аби запобігти корупції.

«Це те, що дозволить мені з 1 січня наступного року довести систему до того рівня, коли не лише чиновник відчує, що він не може більше вимагати від людини грошей, а й кожен громадянин це знатиме. І в тому, що ми виконаємо завдання Президента – зможемо навести порядок у земельній сфері, спростити всі процедури і створити для людей комфортні умови – у мене немає ніяких сумнівів», - запевнив С.ТИМЧЕНКО.